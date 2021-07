Kerber, 25.ª cabeça de série e campeã em Wimbledon em 2018, impôs-se a Muchova, 22.ª da hierarquia da WTA e 19.ª pré-designada, pelos parciais de 6-2 e 6-3, após uma hora e 17 minutos de confronto.

A tenista alemã, de 33 anos, que em 2016 também foi finalista vencida do torneio londrino em piso de relva, vai defrontar nas meias-finais a vencedora do encontro entre as australianas Ashleigh Barty, número um mundial, e Ajla Tomljanovic, 75.ª do ranking feminino.

