Kenin, sexta do ranking mundial e vencedora do Open da Austrália deste ano, impôs-se a Collins, 57.ª classificada da hierarquia da WTA, pelos parciais de 6-4, 4-6 e 6-0, após duas horas e quatro minutos de confronto.

A tenista norte-americana, de 21 anos, vai discutir o acesso à final do Grand Slam parisiense, o mais importante torneio em terra batida, com a checa Petra Kvitova, sétima cabeça de série e número 11 do mundo, que hoje venceu a alemã Laura Siegemund por duplo 6-3.

