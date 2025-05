"Slater recebeu um convite para participar no Lexus Trestles Pro e vai regressar à competição para a oitava etapa do circuito principal", informou em comunicado a WSL, com o período de espera da competição agendado de 09 a 17 de junho, para a praia de Lower Trestles, em San Clemente, na Califórnia.

"Estou entusiasmado por surfar em Lowers depois de alguns meses de folga com a família e a assistir aos eventos 'online'. Surfar neste evento faz obviamente todo o sentido, com a Outerknown a patrocinar o evento e a celebrar o 10.º aniversário", assinalou Slater, fundador da marca de surf.

O surfista norte-americano, que conta agora com 53 anos, é um exemplo de longevidade no mundo desportivo, tendo estado no topo da modalidade durante mais de três décadas, recheadas de vitórias, com a primeira a ser alcançada precisamente em Lowers Trestles, que foi recentemente anunciada como a sede do surf olímpico para os Jogos de Los Angeles2028.

"Trestles tem sido uma grande recordação nos últimos 35 anos, desde que venci o meu primeiro evento como profissional lá, tive várias vitórias incríveis lá enquanto estava no 'tour', e é a cidade natal da minha namorada e um segundo lar para mim. Por isso, estou ansioso por competir como 'wildcard' [convidado] e surfar contra um ou dois favoritos logo de início", destacou Kelly Slater.

De resto, esta vai ser a segunda participação do veterano surfista em provas do circuito da elite mundial - que passou pela praia de Supertubos, em Peniche, em março - nesta temporada, depois de ter competido também através de convite no primeiro evento, disputado em Pipeline, no Havai, onde alcançou os quartos de final.

DN // JP

Lusa/Fim