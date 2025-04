O piloto finlandês, que vinha de dois acidentes na Suécia e no Quénia, onde teve mesmo de desistir, concluiu esta prova espanhola com o tempo de 2:54.39,8 horas, batendo o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) por 53,5 segundos, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 01.17,1 minutos.

A Toyota dominou a prova espanhola, com quatro carros nas quatro primeiras posições, pois Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) foi o quarto, a 02.02,9 minutos.

"Foi um rali fantástico. Não tivemos o melhor início de temporada, mas estamos de volta. Obrigado à equipa. O carro estava rápido e eu desfrutei. Vamos tentar manter o ritmo em Portugal", disse o finlandês, campeão mundial em 2022 e 2023.

O piloto de 24 anos está este ano de regresso a tempo inteiro ao Mundial de Ralis depois de em 2024 ter feito apenas algumas provas.

Esta temporada, começou com pouco ritmo em Monte Carlo, prova ganha por Ogier, para sofrer um acidente na Suécia e outro no Quénia, que lhe custou mesmo a desistência.

Agora, na primeira prova de asfalto, dominou quase a 100 por cento. Venceu 15 dos 18 troços disputados, incluindo a 'power stage' final, que valeu cinco pontos extra.

Também foi o mais rápido no 'super Sunday' [super domingo], uma nova figura criada este ano que atribui cinco pontos extra ao mais rápido no derradeiro dia das provas.

Esta exibição contrastou com o descalabro da Hyundai. O campeão mundial em título, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), queixou-se todo o fim de semana de desacerto na afinação do carro da equipa sul-coreana. A somar a isso, este domingo ainda sofreu um furo na penúltima especial, terminando na sétima posição, já a 03.40,7 minutos.

"Fizemos alguma coisa mal, temos de descobrir o que foi, para voltarmos mais fortes. Hoje tivemos azar, com um furo. Portugal será completamente diferente, espero estar muito melhor", frisou.

Com estes resultados, Elfyn Evans mantém o comando do campeonato, com 109 pontos, mas tem agora Kalle Rovanperä na segunda posição, ainda que com 66 pontos. Thierry Neuville desceu ao terceiro lugar, com 59 pontos, com Ogier, que apenas participa a tempo parcial no WRC, em quarto, com 58.

Segue-se o Rali de Portugal, de 15 a 18 de maio.

