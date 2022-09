Três dias depois de ter sido contratado, Kalajdzic, de 25 anos, lesionou-se no fim da primeira parte do jogo de sábado, com o Southampton, do campeonato inglês, que o Wolverhampton venceu por 1-0, com um golo do avançado português Daniel Podence.

"Infelizmente, os exames revelaram uma lesão no ligamento cruzado anterior e [Kalajdzic] vai ser observado por um especialista em lesões no joelho na segunda-feira", indicam os Wolves, no sítio oficial na Internet, sem antecipar o tempo de paragem, que, habitualmente, é prolongado.

O avançado austríaco reforçou os Wolves num setor que já contava com os portugueses Pedro Neto, Gonçalo Guedes, Chiquinho e Podence e que se está a revelar problemático no início da época 2022/23, na qual apresenta o pior registo da liga inglesa, a par do West Ham, com três golos marcados em seis jogos.

