Groves, de 23 anos, cumpriu os 191,2 quilómetros entre Alhama de Murcia e Cabo de Gata em 5:03.14 horas, batendo sobre a meta o neerlandês Danny van Poppel (BORA-hansgrohe), segundo, e o belga Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), terceiro.

Nas contas da geral, os lugares do pódio não sofreram alterações e Evenepoel segue com a camisola vermelha, à frente do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo a 2.41 minutos, e do espanhol Enric Mas (Movistar), terceiro a 3.03 minutos.

A alta montanha regressa na quinta-feira com uma ligação de 192,7 quilómetros entre Salobreña e a ascensão a Peñas Blancas, em Estepona.

SIF // AJO

Lusa/fim