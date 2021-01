Com Cristiano Ronaldo a tempo inteiro e em 'branco', a formação de Turim, que ocupa o quinto posto, pode terminar a ronda a 10 pontos do primeiro lugar, caso o AC Milan vença na segunda-feira no campo do Cagliari.

Em Milão, o chileno Vidal, aos 12 minutos, e Barella, aos 52, fizeram os golos do Inter, que, com este resultado, igualou provisoriamente o vizinho e eterno rival AC Milan no comando da Serie A, com 40 pontos.

Em terceiro, com 34 pontos, segue o Nápoles, que hoje goleou no Estádio Diego Armando Maradona a Fiorentina, por 6-0.

O capitão Lorenzo Insigne inaugurou o marcador aos cinco minutos, com o alemão Diego Demme (36), o mexicano Hirving Lozano (38) e o polaco Piotr Zielinski (45), a passe do português Mário Rui, a fazerem o 4-0 com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, na marcação de uma grande penalidade, Insigne (72) 'bisou', antes de Matteo Politano (89) fazer o resultado final.

A Atalanta, sexta classificada, alcançou um nulo na receção ao Génova, equipa que está na luta pela manutenção, enquanto o Parma, sem Bruno Alves, foi empatar (1-1) ao campo do Sassuolo, e manteve-se no penúltimo lugar.

O Crotone, com Pedro Pereira a titular, obteve o seu melhor resultado em toda a temporada e a terceira vitória na Serie A, com uma goleada na receção ao Benevento (4-1), com um 'bis' do nigeriano Simy, avançado que passou por Portimonense e Gil Vicente, mas continua no último lugar, agora a dois pontos da salvação.

