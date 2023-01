"A Juventus informa que chegou a acordo com a Lazio para a transferência, a título temporário, até 30 de junho de 2023, dos direitos desportivos do jogador Luca Pellegrini", lê-se na nota emitida pelos 'bianconeri' no sítio oficial na Internet.

O clube romano detém ainda uma opção de compra de 15 milhões de euros, em prestações de cinco anos, do passe do lateral esquerdo de 23 anos, formado no outro clube primodivisionário da capital italiana, a Roma, cuja equipa principal é treinada pelo português José Mourinho.

Contratado à Roma pela Juventus na época 2019/20, Luca Pellegrini representou ainda os italianos do Cagliari e do Génova, bem como os alemães do Eintracht Frankfurt na primeira metade da presente época, sempre por empréstimo da 'vecchia signora'.

