Destaque ainda, nos jogos do dia, para a vitória da Udinese sobre a Fiorentina, já que o único golo da partida foi apontado pelo avançado português Beto.

Com a vitória de hoje, a 'Juve' sobe ao quarto lugar, com oito pontos, em igualdade pontual com Nápoles, AC Milan e Lazio. Nos dois primeiros lugares continuam a Roma, de José Mourinho, que tem 10, e o Inter, que segue com nove.

Em Turim, o sérvio Dusan Vlahovic abriu o marcador, aos nove minutos, e o polaco Arkadiusz Milik, contratado na semana passada pelos 'bianconeri', estreou-se a marcar pelo conjunto liderado por Massimiliano Allegri e fixou o resultado, aos 90+2.

A 'Juve' vai receber o Benfica em 14 de setembro, na segunda jornada do grupo H da fase de grupos da 'Champions'.

Beto marcou hoje o único golo na receção vitoriosa da Udinese à Fiorentina, resultado que coloca a formação de Udine provisoriamente no oitavo lugar.

O antigo jogador do Portimonense, de 24 anos, marcou aos 17 minutos, a passe do espanhol Gerard Deulofeu, no que é já o segundo tento da época, depois de sexta-feira ter 'faturado' na vitória por 2-1 sobre o Monza.

Na época anterior, Beto foi um dos melhores marcadores da Udinese, com 11 golos.

Com um golo de Manolo Gabbiadini aos 90+2, a Sampdoria 'arrancou' em Génova um empate à Lazio, que se tinha adiantado aos 21, através do seu principal goleador, Ciro Immobile.

Com este resultado, a Lazio fica com oito pontos e deixa escapar a 'colagem' à liderança da rival Roma, de José Mourinho, que venceu por 3-0 o Monza na terça-feira e tem já 10 pontos.

Quem também falhou o 'assalto' ao topo da classificação foi o Nápoles, 'travado' pelo Lecce por 1-1.

O macedónio Eljif Elmas adiantou os napolitanos, aos 27, e Lorenzo Colombo empatou, volvidos quatro minutos.

Em Empoli, o embate entre os locais e o Verona saldou-se num empate, também por 1-1, com golos de Baldanzi, para os anfitriões, aos 26, e de Kallon, para os visitantes, aos 69.

A jornada fecha quinta-feira, com o Atalanta-Torino e o Bolonha-Salernitana.

FB // MO

Lusa/fim