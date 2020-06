Em conferência de imprensa, Julio Velázquez disse esperar muitas dificuldades na partida de terça-feira, no Bonfim, estádio onde os sadinos vão tentar, nove jornadas depois de terem vencido pela última vez, reencontrar os êxitos na competição.

"Vamos tentar fazer um bom jogo frente a uma equipa muito boa. Será um jogo difícil, mas vamos com vontade de fazer um bom jogo e dar continuidade ao que de bom temos vindo a fazer, bem como corrigir alguns erros que temos cometido e que nos tem impedido de ter mais pontos", lamentou.

Apesar do 'jejum' de triunfos do Vitória de Setúbal, que empatou cinco e perdeu quatro dos últimos jogos, o técnico espanhol assegura que a equipa teve desde quinta-feira (dia em que perdeu 3-1 com o Boavista) tempo para se apresentar em condições de discutir o resultado com os vila-condenses.

"A equipa está bem. Tivemos pouco tempo para preparar o jogo, mas é suficiente para ficarmos em boa posição no jogo de amanhã [terça-feira]. O ciclo é muito curto entre o jogo do Boavista e Rio Ave e, por isso, focámo-nos primeiro na recuperação e, ontem [domingo] e hoje, na preparação", revelou.

O treinador do Vitória de Setúbal considera que vão estar frente a frente dois conjuntos que gostam de assumir o jogo e promete que a sua equipa vai fazer a sua parte para conquistar os três pontos.

"Enfrentamos uma equipa muito forte, com jogadores de grande qualidade e que tem vindo a fazer as coisas muito bem nas últimas épocas. Vamos tentar fazer um jogo como queremos para lhes causar dificuldades e para ganhar", vincou.

Além do castigado Mansilla, Julio Velázquez não conta na partida de terça-feira com o italiano Mirko Antonucci, atacante que, anunciou o técnico na conferência de imprensa, foi devolvido ao clube de origem, Roma, e já não é jogador do Vitória de Setúbal.

Vitória de Setúbal, 12.º classificado da I Liga, e Rio Ave, sexto, defrontam-se na terça-feira, a partir das 19:00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, num jogo que vai ser arbitrado por Vítor Ferreira, da associação de Braga.

RIYP // RPC

Lusa/Fim