Sampaio, que se sagrou no sábado campeã nos Europeus que decorreram em Podgorica, soma agora mais 800 pontos, fruto do ouro alcançado na capital montenegrina e aproximou-se da campeã olímpica, a italiana Alice Bellandi, terceira.

Os -78 kg são ainda liderados pela campeã mundial em título, a alemã Anna Maria Wagner (5.892 pontos), seguida da israelita Inbar Lanir (5.845), vice-campeã olímpica, de Bellandi (5.795), e de Patrícia Sampaio (5.555).

Entre os nove portugueses que competiram de quarta-feira a sábado nos Europeus, Bárbara Timo, que neste novo ciclo olímpico subiu aos -70 kg, e, por isso, situava-se em posição baixa na hierarquia, conseguiu uma subida de 45 posições.

A judoca, vice-campeã mundial em 2019, capitalizou 128 pontos, após vencer um de dois combates em Podgorica, e está agora na 102.ª posição, crucial nas aspirações a estar em junho no Mundial de Budapeste, onde só podem competir judocas do top-100.

Também em -70 kg, Taís Pina, de 20 anos, jovem promessa do judo português e que nos Europeus lutou pelo bronze, terminando em quinto, subiu uma posição e é 15.ª, enquanto Joana Crisóstomo, que não esteve em Podgorica, desceu sete e é 64.ª na categoria.

Catarina Costa (-48 kg), que conquistou a medalha de prata na competição continental, também manteve o nono lugar no peso leve feminino, com mais 560 pontos, num total de 3.696, pelo seu segundo lugar.

Raquel Brito (-52 kg), com uma vitória e uma derrota, subiu 55 posições e é 116.º do mundo.

Em masculinos, Jorge Fonseca (-100 kg), campeão mundial em 2019 e 2021, e bronze olímpico em 2021, manteve a nona posição, depois de perder ao segundo combate em Podgorica, enquanto Miguel Gago (-66 kg) e Otari Kvantidze (-73 kg) subiram ao 90.º (progressão de 14) e 50.º (mais um), respetivamente.

João Fernando, que lutou com o multimedalhado Matthias Casse, foi o único a perder na estreia, em -81 kg, e caiu quatro posições, para o 41.º lugar.

Nos Mundiais, que se realizam entre 13 e 20 de junho, só podem ser inscritos judocas do top-100 mundial, existindo antes competições, entre as quais os Grand Slam do Tajiquistão (02 a 04 de maio) e Cazaquistão (09 a 11).

RPM // PFO

Lusa/Fim