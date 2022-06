O jovem português, de 22 anos, chegou até perto do final do combate com Vladimir Zoloev em vantagem, depois de ter conseguido uma 'waza-ari', mas acabou por sofrer um 'ippon' do judoca do Quirguistão a 26 segundos do final.

Na sexta-feira, Joana Diogo tinha conseguido a melhor prestação lusa na Mongólia até ao momento, ao ser quinta classificada em -52 kg.

Em Ulan Bator, Portugal contará no domingo com Anri Egutidze em -90 kg e Jorge Fonseca em -100 kg, ambos no domingo.

Será a primeira competição do bicampeão mundial Jorge Fonseca, depois do judoca ter sido afastado logo no primeiro combate dos Europeus de Sófia, em 01 de maio.

