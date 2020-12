De acordo com informação divulgada pelo clube, o jogador cabo-verdiano esteve no relvado principal da Academia de Alcochete, embora de forma limitada e sem integrar o plantel, e também fez trabalho de ginásio.

Geny Catamo e Vasco Gaspar, jogadores dos escalões de formação, participaram no apronto e estiveram às ordens do técnico Rúben Amorim, que já poderá regressar ao banco de suplentes do Sporting, depois de ter falhado os últimos três jogos devido a castigo.

Os 'leões' voltam a treinar na quinta-feira, às 10:00, à porta fechada, na academia do clube, em Alcochete.

O Sporting, que lidera a I Liga, com 26 pontos, visita no domingo, às 20:00, o Belenense SAD, 10.º classificado da prova, com 11 pontos.

