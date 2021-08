A jogar com mais um jogador desde os 17 minutos, depois de o guarda-redes polaco Bartlomiej Dragowski ser expulso, a Roma, com Rui Patrício no 'onze', adiantou-se no marcador pelo arménio Henrikh Mkhitaryan, aos 26 minutos, num golo valido pelo videoárbitro.

Nicolo Zaniolo foi expulso, aos 52 minutos, e, em igualdade numérica, a Fiorentina chegou ao empate, pelo sérvio Nikola Milenkovic, aos 60.

Tal como no primeiro golo, foi o videoárbitro a validar o segundo tento romano, marcado pelo francês Jordan Veretout, aos 64 minutos, a passe do inglês Tammy Abraham, último reforço da equipa.

O gaulês, antigo jogador da Fiorentina, bisou aos 79 minutos e praticamente sentenciou a partida.

A jogar com menos um desde os 23 minutos, após a expulsão do nigeriano Victor Osimhen, o Nápoles, com Mário Rui na equipa, conseguiu vencer o Venezia, por 2-0, com golos do italiano Lorenzo Insigne (62 minutos), de grande penalidade, e do macedónio Elif Elmas (73).

Com duas partidas ainda por disputar na primeira jornada, Roma e Nápoles juntam-se ao grupo de sete equipas que venceram, entre as quais está o campeão Inter de Milão.

Ainda só se registou um empate na primeira jornada, entre a Juventus e a Udinese (2-2), numa partida em que o português Cristiano Ronaldo começou no banco e ainda marcou nos descontos, mas viu o golo ser invalidado pelo VAR.

NFO // NFO

Lusa/fim