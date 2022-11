"Nunca vencemos no Dragão e foi sempre difícil jogar lá. A mim, compete-me fazer com que o Paços de Ferreira seja uma equipa digna, dispute todos os lances e, nos momentos em que nos for permitido, saibamos dividir o jogo com intenção de baliza. Não queremos ir só trabalhar no momento defensivo", disse José Mota, na conferência de antevisão ao jogo de sábado.

Consciente das dificuldades, o técnico pacense reconheceu estar perante um jogo "extremamente difícil", competindo à sua formação, ainda sem qualquer vitória na temporada, "tornar as coisas possíveis".

"O FC Porto, após os jogos da 'Champions', é sempre uma equipa que tenta abafar os adversários nos primeiros 15/20 minutos, pelo que tentará ser dominador. E vai-se impor, vai ser forte em todos aspetos e sair nas transições se não tiver um Paços à altura. A minha equipa conhece bem o adversário, mas, em muitos momentos do jogo, também terá de ser desinibida, para não dar as coisas de bandeja", sublinhou.

José Mota deixou elogios ao FC Porto de Sérgio Conceição, "uma equipa motivada e a lutar por objetivos maiores", mas reiterou confiança na resposta dos seus jogadores, "motivados e concentrados" para o confronto no Dragão.

"Será um jogo de grau de dificuldade muito grande, espero que o Paços esteja bem preparado e à altura de se confrontar com um grande adversário como é o FC Porto de Sérgio Conceição, uma equipa determinada, ambiciosa, agressiva e que dá gozo ver jogar. Espero que todo o trabalho que foi desenvolvido tenha reflexo amanhã (sábado)", insistiu o técnico.

Mota aproveitou o momento para endereçar os parabéns a FC Porto e Benfica pela vitória nos respetivos grupos da Liga dos Campeões e a Abel Ferreira pela conquista do 'Brasileirão' ao serviço do Palmeiras.

Na tabela, o Paços de Ferreira ocupa o último lugar, com dois pontos, enquanto o FC Porto é terceiro, com 23.

As duas equipas defrontam-se no estádio do Dragão, no sábado, às 18:00, num jogo que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

