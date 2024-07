O vínculo assinado com o jogador internacional sub-21 por Espanha em quatro ocasiões é válido para as próximas duas temporadas, com mais outra de opção, num regime de partilha de passe entre os dois clubes, revelou ainda o emblema da Serra da Freita.

Depois de terminados os empréstimos de Javi Montero e Robson Bambu, o Arouca procurava renovar o seu lote de defesas centrais e recorreu novamente ao mercado espanhol - é já o sexto jogador do país vizinho no plantel, confirmando a política de contratações que tem vigorado nas últimas temporadas.

Na última temporada, o defensor, de 24 anos, esteve emprestado ao Cartagena, em que foi um dos destaques da segunda divisão espanhola, tendo apontado quatro golos em 40 jogos.

Formado no Celta de Vigo, esteve ligado contratualmente ao clube galego durante toda a sua carreira profissional, tendo uma primeira experiência no estrangeiro com o Go Ahead Eagles, dos Países Baixos, por empréstimo, em 2022/2023.

O estreante em Portugal junta-se assim a Chico Lamba (ex-Sporting), Nico Mantl (ex-Salzburgo),Pablo Gozálbez (ex-Valência), Tiago Esgaio (ex-Sporting de Braga) e Alex Pinto (ex-Gil Vicente) no conjunto de novos nomes para os 'lobos', que não deve ficar por aqui, com o diretor-geral do clube a assumir que espera a oficialização de um médio nas próximas horas.

THYG // MO

Lusa/Fim