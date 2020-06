"Eu acho que a expectativa é que os sócios venham em massa votar, compreenderam que é um momento importante, um dia histórico para o FC Porto. Ao fim de muitas décadas, os sócios têm uma alternativa", disse o antigo comentador do Porto Canal à saída do pavilhão.

José Fernando Rio salientou que deu o seu melhor para esclarecer os sócios em relação ao seu projeto.

"Acho que todas as candidaturas conseguiram apresentar projetos credíveis. Compete aos sócios virem votar. Ficar no sofá é fácil. Depois, que decidam em consciência o que é melhor para o futuro do FC Porto. Demos o melhor para esclarecer os sócios", afirmou.

As eleições do FC Porto decorrem durante este fim de semana no Dragão Arena e têm quatro listas a concorrer: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.

JYA // AJO

Lusa/fim