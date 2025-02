"O Boavista é um clube histórico e tem um peso muito grande no panorama nacional. Nestes momentos, costumam reagrupar-se para resistir. Não desistem e lutam sempre até ao fim. Sabemos o que vamos apanhar e estamos prontos para um dos jogos mais difíceis da temporada, até pela carga emocional que traz e o posicionamento das duas equipas. Vai ser um duelo extremamente difícil, mas está na hora de nos chegarmos à frente e vencer no Bessa", disse o treinador, em conferência de imprensa de antevisão.

José Faria não acredita que vá encontrar "uma nova versão" do Boavista, apesar de ter chegado um novo treinador, Lito Vidigal, e nove jogadores que estavam sem contrato, após o levantamento dos impedimentos da FIFA, que impossibilitavam a inscrição de jogadores.

"Não era justo para ninguém o que vinha a acontecer com o Boavista. Temos de partir todos em igualdade de circunstâncias. Um clube com a grandeza e a história do Boavista merece jogar em pé de igualdade com as outras equipas e acho que isso será possível agora. Seja o Boavista ou o Santa Clara na próxima semana, acho que não há melhores alturas. Temos de nos agarrar ao processo", salientou o técnico do clube amadorense.

Tendo em conta o momento "delicado" do Boavista, José Faria elogiou a qualidade dos reforços do adversário, que contribuirão para a competitividade que já existia no seio do plantel 'axadrezado', apontando que o Estrela da Amadora terá de apresentar foco.

"A chave vai estar muito no foco e no que conseguimos controlar dentro de campo. O ambiente vai ser adverso e poderá haver algum tipo de instabilidade. Se formos para lá a manter o foco e a fazer o que fazemos bem, não permitindo nada, pode passar por aí o segredo do jogo. Temos jogadores com muito potencial, mas algo intermitentes, pois demora a solidificar os que chegaram mais tarde. O tempo vai trazer isso, mas nós não temos tempo, portanto vamos ter de saltar etapas e acelerar os processos", ressalvou.

O guarda-redes João Costa, reforço de inverno oriundo do Feirense, da II Liga, estreou-se na última ronda, no desaire frente ao Casa Pia (1-0), e revelou a sua tranquilidade e confiança nesse momento, tendo marcado igualmente presença na antevisão ao jogo.

"Senti-me muito tranquilo, era algo que já esperava há algum tempo e a motivação era muito grande. É fácil adaptar-me a estes colegas, quando eles têm a arte de receber os companheiros que chegam. Não foi a estreia de sonho, porque gostava que tivéssemos trazido os três pontos, mas senti-me 100% identificado e fiquei com ainda mais certeza de que vim parar ao clube e equipa certos", assumiu ainda o guarda-redes, de 29 anos.

O Estrela da Amadora, 16.º e antepenúltimo, com 17 pontos, visita o Boavista, 18.º e último, com 12, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio do Bessa, no Porto, no jogo que abre a 22.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

DYRP // MO

Lusa/Fim