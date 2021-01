A ronda do principal escalão competitivo nacional deveria disputar-se entre hoje e domingo, mas "por determinação da Autoridade de Saúde localmente competente", explica a FPR em comunicado, as equipas do Belenenses, Direito e CDUL foram colocadas em isolamento profilático, motivando a decisão da FPR.

"Os jogos referentes a outras categorias", nomeadamente do grupo da descida e do segundo escalão competitivo nacional, "serão realizados de acordo com as marcações estabelecidas", acrescenta o comunicado da FPR.

A quarta jornada do grupo do título começava hoje com o encontro Técnico-CDUL e incluía ainda os jogos Belenenses-CDUP e Agronomia-Direito.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.899.936 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.590 pessoas dos 466.709 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

