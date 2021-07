"Muito satisfeito" pelo regresso ao Paços, Jorge Simão deu conta das "coisas muito positivas" que sentiu no clube na anterior passagem, em 2015/16, e defendeu que "consolidar é a palavra que a todos deve guiar".

"Existem épocas de altos e baixos, mas consolidar será o farol para esta época. É disto que estamos a falar. Temos de nos adaptar às condições, e todos fizeram um bom trabalho. Estamos preparados", disse Jorge Simão, na conferência de apresentação como técnico do Paços de Ferreira.

Jorge Simão herdou uma equipa que terminou o campeonato no quinto lugar, em zona europeia, que vai disputar a nova competição da UEFA, a Conference League, reconhecendo tratar-se de "uma oportunidade" que "promove e prestigia todos".

"Tudo o que fizemos até agora focou-se no primeiro jogo (contra o Gil Vicente, na sexta-feira, para a Taça da Liga). A equipa vai ser diferente, porque houve várias saídas, mas estamos preparados", acrescentou o técnico, apostado em atingir a fase de grupos da Taça da Liga.

O técnico pacense não quis precisar o número de elementos do plantel com que pretende trabalhar, afirmando que "é preciso estar atento e perceber o que vai acontecer no mercado", dando a entender que o plantel poderá sofrer ainda mais alterações.

A última respeita ao regresso de Antunes, internacional português campeão no Sporting, contratação que o presidente do Paços de Ferreira, presente na conferência de imprensa, justificou com "o que ele [Antunes] vem acrescentar".

Sobre o regresso do técnico, Paulo Meneses assegurou que "o convite surgiu 10 minutos depois de o anterior técnico ter dito que não ia continuar", acrescentando que "conhecer a pessoa e os métodos de trabalho" também pesaram na escolha.

"A permanência sempre será a nossa prioridade, mas não será um objetivo redutor, porque queremos mais. Mas só é possível equacionar outros objetivos se garantirmos rapidamente a permanência", disse Paulo Meneses, elevando a fasquia.

