"Quando defrontamos as equipas, convém que conheçamos o que elas procuram fazer dentro de campo, independentemente da posição que ocupam na tabela. A posição que o Belenenses SAD ocupa tem de ser desvalorizada, porque as coisas mudam muito e não significa que se vai encontrar ali no final do campeonato. O importante é perceber o que procuram fazer", disse Jorge Simão, em conferência de imprensa.

O Belenenses SAD ocupa o último lugar, ainda sem vitórias, mas também não perde há três jogos. O técnico pacense, mais uma vez, relativizou os dados e, uma vez mais, destacou aquilo que a equipa pacense será capaz de fazer em campo.

"O que procuro trabalhar é o desenvolvimento dos compromissos que queremos ter dentro do campo e temos de nos adaptar ao adversário que vamos defrontar. Se uma sequência de jogos sem perder corresponde a uma maior estabilidade dos resultados e leva a equipa a crescer, é uma conclusão que acaba por ser precipitada. Pode ser que sim, mas pode até nem ser", sublinhou.

Em dia de decisões, Jorge Simão 'fintou' a ausência de Eustáquio, expulso no jogo da Taça da Liga diante do Boavista (derrota por 2-1), lembrando que tem mais jogadores disponíveis e com muita vontade de jogar.

"O Nuno Lima está disponível, foi mais o susto do que a gravidade, por isso está convocado. Já a ausência do Eustáquio é uma consequência do jogo. Se estivesse disponível, seguramente iria estar no 'onze', mas não se torna numa grande preocupação para mim, porque tenho outro jogador disponível e com muita vontade para jogar, concluiu.

Além de Eustáquio, o técnico pacense não vai poder contar com Diaby, a contas com problemas musculares, João Vigário, Jordi e Fernando Fonseca, também por lesão, numa lista de indisponíveis extensiva a Douglas Tanque, já nos Emirados Árabes Unidos, onde vai representar o Khofakkan.

O Paços de Ferreira, nono classificado, com oito pontos, defronta o Belenenses SAD, no último lugar, com três, no estádio Capital do Móvel, na segunda-feira, às 19:00, em jogo que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação do Algarve.

