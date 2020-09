"Tenho quase a certeza de que foi o último jogo que ele fez no Benfica. No futebol tudo muda no último segundo, mas aqui acho que não. Temos pena de o ver partir, um jogador formado no Seixal, mas também tenho culpa de ele sair, devido à eliminação da Champions", assumiu o treinador do Benfica, que frisou a importância de equilibrar as contas do clube.

Quanto à necessidade de contratar um jogador para ocupar a vaga de Rúben Dias, Jorge Jesus foi claro e declarou que o Benfica agora tem de comprar dois defesas centrais.

"Queríamos um central antes da saída do Rúben. Com a saída do Rúben temos de contratar dois. No negócio do Rúben há o nome de outro central, o Otamendi, e a partir de hoje vou procurar saber mais pormenores sobre essa possibilidade", revelou o técnico, na conferência de imprensa após a vitória por 2-0 sobre o Moreirense.

Questionado sobre se lhe agradaria a possibilidade de contar com o defesa argentino, Jesus elogiou o jogador e abriu também a porta a outro defesa português, Ruben Semedo, central do Olympiacos.

"Otamendi é um dos centrais que faz parte dos quadros do Manchester City, que já mostrou valor no FC Porto, é um jogador de seleção, que foi titular do Manchester City, e é claro que nos agrada. O jogador que chegar não será um jovem, terá de ser um jogador experiente, como o Otamendi ou o Ruben Semedo, de que também se fala, que já trabalhou um ano comigo e sabe bem o que quero", concluiu Jorge Jesus.

O Benfica venceu hoje o Moreirense, por 2-0, em jogo da segunda jornada da liga portuguesa de futebol, com golos de Ruben Dias, aos 20 minutos, e de Haris Seferovic, aos 80.

