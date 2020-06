"Meus representantes chegaram a um acordo hoje com diretoria do Flamengo para renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e nação 'rubro-negra' foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho", escreveu o treinador.

Jorge Jesus, de 65 anos, chegou ao clube brasileiro em junho de 2019, tendo, desde então, conquistado o Brasileirão, a Taça Libertadores, a Supertaça sul-americana, a Supertaça do Brasil e ainda a Taça Guanabara, a primeira volta do estadual Carioca.

JP // JP

Lusa/Fim