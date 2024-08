Primeiro dos três medalhados dos últimos Jogos presentes na capital francesa a entrar em ação, Jorge Fonseca ficou isento da primeira ronda, mas deverá estrear-se frente ao campeão olímpico, o japonês Aaron Wolff, caso este ultrapassa o austríaco Aaron Farra.

Na primeira ronda de -78 kg, Patrícia Sampaio, nona classificada em Tóquio2020, vai defrontar a queniana Zeddy Cherotich, uma adversária em teoria acessível, menos do que a possível oponente na ronda seguinte, a francesa Madeleine Malonga, prata em Tóquio.

As rondas eliminatórias do judo disputam-se a partir das 10:00 locais (09:00 em Lisboa).

Após a histórica qualificação, Filipa Martins, que foi 18.ª nas eliminatórias, disputa a final 'all around' de ginástica artística a partir das 18:15, partilhando o 'palco' com outras 23 ginastas, entre as quais a norte-americana Simone Biles.

Campeã europeia dos 200 metros costas, a nadadora Camila Rebelo estreia-se em Jogos Olímpicos, nas eliminatórias da distância, às 11:08, enquanto Diogo Ribeiro (11:34) e Miguel Nascimento (11:32) tentam qualificar-se para as meias-finais dos 50 livres, que se disputam na sessão da noite, tal como a dos 200 costas femininos.

O atletismo vai fazer a sua estreia nesta edição dos Jogos, com a porta-estandarte de Portugal na cerimónia de abertura, Ana Cabecinha, que vai para os seus quintos Jogos Olímpicos, e Vitória Oliveira a disputarem os 20 km marcha.

Em Marselha, Eduardo Marques será o primeiro velejador luso a competir, com as duas primeiras regatas de ILCA 7.

NFO // AMG

Lusa/Fim