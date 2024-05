"Temos de ser nós próprios e vamos ser inteligentes. Tenho que contrariar essa ideia da vantagem, por poder ser uma casca de banana. Aliás, seria um erro grande pensar que estamos em vantagem", disse Jorge Costa, em declarações à comunicação social.

O técnico do AVS, que na próxima época irá assumir funções como diretor desportivo do FC Porto, afirmou, ainda, não retirar uma vírgula sobre os elogios feitos ao Portimonense, reiterando que se trata de "uma belíssima equipa, com belíssimos jogadores e um treinador belíssimo".

"[Fábio Pacheco e Luís Silva] São jogadores que não temos iguais, mas, como costumo dizer, uns caem e outros levantam-se", juntou ainda o técnico, a propósito da ausência dos dois médios, devido a castigo, para o segundo e decisivo jogo.

As informações apuradas apontam para lotação esgotada, um facto que mereceu, também, a devida atenção dos jogadores disponibilizados pelo AVS para prestarem declarações à comunicação social.

O médio Jonatan Lucca falou em "jogo dificílimo" e lembrou que "vão ser 90 minutos que podem apagar tudo o que o Portimonense ou o AVS fizeram na época".

João Amorim, por sua vez, admitiu "boas expectativas" e prometeu "uma equipa a dar o máximo", numa "eliminatória que se decide nos detalhes".

"Sabemos a qualidade do Portimonense, uma equipa com muitos valores na frente, e creio que vai ser um jogo ainda mais difícil. Temos de dar tudo e, se fomos preparados para o jogo em Portimão, também iremos estar bem preparados para este último jogo", disse, por fim, o central Jorge Teixeira.

O AVS, vencedor do primeiro jogo, no Algarve, por 2-1, defronta o Portimonense, para o segundo e decisivo jogo do play-off de acesso à principal Liga, no estádio do Aves Futebol Clube, no domingo, às 19:45.

Nos respetivos campeonatos, o AVS foi terceiro da II Liga, atrás dos promovidos Santa Clara e Nacional, enquanto o Portimonense acabou a I Liga no 16.º lugar, à frente dos despromovidos Vizela e Desportivo de Chaves.

CYA // PFO

Lusa/Fim