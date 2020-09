Depois de uma primeira volta com 61 pancadas, dez abaixo do Par do campo algarvio, o golfista escocês, de 27 anos, assegurou a liderança do torneio do European Tour, que decorre até domingo à porta fechada, devido ao novo coronavírus, pela vantagem mínima sobre o francês Julien Guerrier, segundo classificado.

Entre os nove jogadores portugueses em prova, Tomás Bessa foi quem mais se destacou no primeiro dia, ao entregar um cartão com 68 'shots', três abaixo do Par, e integrar o grupo dos jogadores que partilham o 21.º lugar do 'leaderboard'.

Ricardo Melo Gouveia, Ricardo Santos e José Filipe Lima, por sua vez, encerraram a ronda inaugural com 69 pancadas, duas abaixo do Par, e estão, empatados, no 29.º posto da classificação.

Já Tomás Santos Silva, com um cartão de 70 'shots', parte para a segunda ronda igualmente dentro do 'cut' provisório, fixado do Par do campo e que, ao final do primeiro dia, deixava Vítor Lopes (Par), Pedro Figueiredo (+1), o amador Pedro Lencart (+1) e Miguel Gaspar (+11) fora dos últimos 36 buracos do evento dotado de um milhão de euros em prémios monetários.

