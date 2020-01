Jogo entre o Vitória de Setúbal e Sporting não será adiado - Liga A Liga Portuguesa de futebol anunciou hoje que o jogo entre o Vitória de Setúbal e o Sporting, da 16.ª jornada do campeonato, vai ser disputado no sábado, uma vez que os clubes não chegaram a um consenso para o adiamento. desporto Lusa desporto/jogo-entre-o-vitoria-de-setubal-e-sporting_5e1784299419111c2a70bcbd





Em comunicado, a Liga esclarece que recebeu o pedido de adiamento do jogo, remetido pelo Vitória de Setúbal, devido a um "surto gripal" do seu plantel, e também uma tomada de posição do Sporting em "oposição ao adiamento".

"Tendo a Liga Portugal diligenciado junto dos dois clubes com vista à solução da questão e verificando que estes não chegam a um consenso, o adiamento não está em condições de ser determinado", refere em comunicado.

O jogo entre o Vitória de Setúbal e o Sporting está agendado para sábado, pelas 20:30, no estádio do Bonfim, em Setúbal.

