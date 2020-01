Jogo entre Académico Viseu e FC Porto com lotação esgotada A lotação do Estádio do Fontelo está esgotada para a primeira mão da meia final da Taça de Portugal em futebol, entre o Académico de Viseu e o FC Porto, anunciou hoje a SAD do clube beirão. desporto Lusa desporto/jogo-entre-academico-viseu-e-fc-porto-com_5e34747cec64cc12b385e8ab





O clube viseense informou nas redes sociais que já não há bilhetes para assistir ao jogo, marcado para terça-feira, 04 de fevereiro, às 20:45.

A SAD do Académico de Viseu também oficializou hoje a contratação do avançado Romy Silva, jogador de 22 anos que alinhava no Olivais e Moscavide, e que assinou pelo clube da II Liga um contrato válido até junho de 2023.

O jogador, natural da Guiné Bissau, marcou 21 golos na última época e meia em que esteve ao serviço da formação que joga nos distritais de Lisboa.

GYP // AJO

Lusa/Fim