"A direção do Varzim tinha como princípio que a partida pudesse ser realizada no nosso estádio, e desenvolveu todos os esforços para que as infraestruturas estivessem em plenas condições operacionais e de segurança para a data do encontro da Taça de Portugal. A única exceção é o sistema de iluminação que está em fase final de instalação, mas que, infelizmente, não cumpre assim os pressupostos mencionados, para a data de 16 de outubro", informou clube da Póvoa de Varzim nas suas redes sociais.

Perante indisponibilidade do seu estádio, que está a ser alvo de significavas obras de beneficiação, desde o final da época passada, o emblema poveiro decidiu transferir esta receção para cidade vizinha de Barcelos, a cerca de 30 quilómetros da Póvoa de Varzim, num recinto que já foi utilizado pela equipa, esta época, em jogos da Liga 3.

O Varzim manteve, ainda assim, com data prevista de "reinauguração do estádio" o dia 22 de outubro, na partida frente ao Montalegre, da sexta jornada da Série A da Liga, na qual os poveiros seguem em segundo lugar, com os mesmos 10 pontos do líder Lank Vilaverdense.

A partida entre o Varzim e Sporting, da terceira eliminatória Taça de Portugal, está agendada para 16 de outubro, às 19:00.

