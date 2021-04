Jogadores do Valência retiram-se de campo por alegados insultos racistas a Diakhaby

Os futebolistas do Valência abandonaram hoje o terreno de jogo no embate com o Cádiz, em protesto por alegados insultos racistas dirigidos por Juan Cala ao central valenciano Mouctar Diakhaby, interrompendo o encontro durante quase meia-hora.