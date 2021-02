Joel Rocha assume futsal do Benfica pronto a vencer húngaros na 'champions'

O treinador de futsal do Benfica, Joel Rocha, assumiu hoje que a equipa está "preparada" e com "enormíssima ambição" para vencer este sábado os húngaros do Berettyoujfalu e chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões.