O vimaranense, número dois nacional e 109 no 'ranking' ATP, ultrapassou o adversário transalpino, 251.º colocado na hierarquia mundial, em dois 'sets, com os parciais de 6-4 e 6-4, ao cabo de uma hora e 16 minutos.

A João Sousa bastou uma quebra de serviço no terceiro jogo da primeira partida para se colocar em vantagem no marcador, antes de garantir o triunfo no segundo parcial com dois 'breaks', face a apenas um sofrido.

Na segunda e última fase de acesso ao quadro principal do ATP de Maiorca, o minhoto, de 32 anos, vai defrontar o francês Lucas Pouille, 95.º classificado no 'ranking' mundial, com quem nunca perdeu nos dois confrontos anteriores disputados.

