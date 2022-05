O número um nacional e 63.º colocado no 'ranking' ATP ainda teve na primeira partida algumas chances de escrever uma história diferente na terra batida parisiense, mas cedeu no 'tie break' do 'set' inaugural e não conseguiu mais inverter o rumo dos acontecimentos, perdendo por 7-6 (7-4), 6-3 e 6-4.

Depois de superar na estreia Chun-hsin Tseng, da China e Taipé, ao cabo de cinco 'sets', o vimaranense defrontou pela terceira vez na carreira o transalpino, que figura no 35.º lugar da hierarquia mundial, e chegou a ter quatro 'set points' para fechar o primeiro parcial. Não aproveitou e acabou por ceder no 'tiebreak', ao sofrer um míni 'break'.

No segundo 'set', João Sousa não entrou da melhor maneira e foi quebrado no seu primeiro jogo de serviço, o suficiente para o adversário, de 27 anos, manter o ascendente e fechar o parcial em 46 minutos, após o português ter sido assistido em 'court' ao adutor direito.

Já com uma desvantagem de dois 'sets' a zero e com 2-5 no marcador, João Sousa ainda conseguiu esboçar uma tentativa de recuperação, fez o 'break' (3-5), mas não conseguiu anular o terceiro 'match point', entregando assim a passagem à terceira ronda ao fim de duas horas e 40 minutos.

Com um total de 19 erros não forçados e 21 'winners', três dos quais ases, face aos 33 erros não provocados e 47 'winners' de Sonego, entre os quais 12 ases, João Sousa voltou a ficar pela segunda eliminatória, o seu melhor resultado no torneio francês do Grand Slam.

