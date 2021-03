João Sousa desce ao 100.º lugar do 'ranking' ATP, Djokovic iguala Federer

O tenista português João Sousa desceu duas posições no 'ranking' ATP, divulgado hoje, e figura no 100.º lugar da tabela liderada pelo sérvio Novak Djokovic, que igualou o recorde de 310 semanas no topo do suíço Roger Federer.