O corredor da W52-FC Porto vai iniciar a defesa do título conquistado no ano passado às 17:20, um minuto depois de José Neves (Burgos BH), o penúltimo a partir para a estrada.

Entre os nomes 'grandes', o também 'dragão' Amaro Antunes, segundo na Volta a Portugal em 2017, é o primeiro a sair para a estrada, às 16:52, com Frederico Figueiredo, o líder do Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel, a iniciar o seu exercício individual oito minutos depois.

Os outros candidatos vão suceder-se na luta contra o cronómetro nas ruas de Fafe: Ricardo Vilela (Burgos BH) parte às 17:05 e o galego Gustavo Veloso (W52-FC Porto), vencedor em 2014 e 2015, sai um minuto depois.

Seguem-se João Benta (Rádio Popular-Boavista), Joaquim Silva (Miranda-Mortágua), Miguel Salgueiro (LA Alumínios-LA Sport), Henrique Casimiro (Kelly-Simoldes-UDO), Rafael Reis (Feirense), Joni Brandão (Efapel) e os espanhóis Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) e Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), todos separados por um minuto.

Contudo, é a David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista) que vai caber a honra de inaugurar a edição especial da Volta a Portugal, organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, com o corredor 'axadrezado' a iniciar o prólogo de sete quilómetros, com início no Parque da Cidade e chegada à Praça 25 de Abril, às 15:43.

A prova rainha do calendário nacional vai ligar Fafe a Lisboa, num total de 1.183,9 quilómetros, distribuídos por um prólogo e oito etapas, a disputar até 05 de outubro, por 98 ciclistas, de 14 equipas, num formato reduzido, resultante da pandemia de covid-19.

No sábado, o positivo ao novo coronavírus de João Salgado afastou a seleção portuguesa da corrida, por determinação da delegada de saúde de Anadia, local onde os representantes da equipa nacional estavam a estagiar.

AMG // RPC

Lusa/Fim