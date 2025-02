"Pode sempre variar, mas, internamente, definimos os 35 pontos como o objetivo da manutenção. Se vencermos, fazemos 36. A partir daí, o segundo objetivo declarado foi fazer melhor do que nas épocas transatas e fazer o melhor registo de sempre do Casa Pia. O que vier será um acréscimo, única e exclusivamente para valorizar a estrutura e a direção. Os próprios jogadores são sempre os mais valorizados, e a equipa técnica sairá valorizada também. Teremos de estar ao melhor nível para vencer", disse João Pereira.

Em conferência de imprensa de antevisão à visita dos 'gansos' a Moreira de Cónegos, o técnico alertou para a dificuldade causada por um adversário que conta com "excelentes jogadores e uma equipa bem organizada e trabalhada pelo seu treinador".

"Nós analisámos com alguma exaustividade e conhecemos muito bem as dinâmicas do Moreirense. Sabemos as suas valências e debilidades. Tem jogadores individualmente muito bons. Temos de estar na nossa melhor versão, ser muito fortes e ganhar duelos. Cumprindo o plano de jogo, seguramente estaremos mais próximos da vitória", frisou.

O Moreirense não triunfa há oito jornadas no campeonato -- e nove partidas no total -, ao contrário do Casa Pia, que soma apenas um desaire nas derradeiras nove rondas e pretende aproveitar a deslocação ao Minho para reforçar a consistência e dar novas respostas.

"Sabemos que o Moreirense não está numa situação em que quer estar, em que não se sente confortável. Nós estamos numa posição que não nos deixa conforto, mas a respirar melhor. Queremos aproveitar mais uma deslocação, estamos fortes fora de portas, e dar uma resposta tal como frente ao Estrela da Amadora", expressou o jovem treinador.

Contratações de última hora no mercado de inverno, Iyad Mohamed, Korede Osundina e Cauê dos Santos estão disponíveis para ir a jogo, ao contrário de Khaly, enquanto André Geraldes irá render o castigado Gaizka Larrazabal na ala direita dos lisboetas.

"O Geraldes é nosso capitão e um grande exemplo. Não é por acaso que renovou, tem todo o mérito no trajeto do Casa Pia e é uma extensão do treinador. Ele trabalha bem, está preparado, dá-nos grandes garantias", salientou João Pereira, que tem ainda Kiki e Clau lesionados.

O Casa Pia, no sexto posto, com 33 pontos, visita o Moreirense, 11.º, com 23, às 15:30 de sábado, para a 22.ª jornada da I Liga, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, num encontro arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.

DYRP // MO

Lusa/Fim