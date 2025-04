"Ainda temos tanto para melhorar. Já não temos muito tempo, mas a equipa ainda atravessa uma fase de estabilização. Faltam quatro semanas, temos de olhar para o rendimento e, quem trabalhar melhor em cada duelo, vai estar mais próximo de participar no próximo. Não vimos de uma vitória, queremos essa vitória e temos de a conseguir aparecendo nos momentos certos do jogo e manter uma mentalidade cínica. O nosso foco tem de ser não dar minutos de avanço ao adversário", frisou.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, João Pereira lembrou que o Casa Pia tem tido baixas por lesão, como Duplexe Tchamba, Kiki Silva, Osundina e Clau Mendes, tendo Leonardo Lelo em dúvida, mas "não pode servir de desculpa".

"As duas equipas vão estar a lutar por um objetivo muito semelhante. Quem tiver mais desejo nesse objetivo, vai estar mais perto de ganhar. Vimos de um resultado que não nos agrada e amanhã [segunda-feira] queremos conquistar três pontos. A manutenção está garantida, mas por que não fazer mais do que três pontos, tendo 12 em disputa?", questionou o técnico dos 'gansos', à procura do recorde pontual.

O Casa Pia empatou no reduto do AVS aos 90+4 minutos, depois de ter sofrido um golo logo aos três minutos da partida, que reforçou o estatuto dos lisboetas como uma das melhores equipas a anular desvantagens, só atrás de Benfica e Sporting.

"Preferíamos começar a ganhar e mantermo-nos a ganhar. Poderemos considerar positivo, porque a equipa quer dar uma resposta. Vai atrás do resultado, tentamos encontrar soluções e os jogadores tentam aplicá-las. O jogo é feito de decisões e da estratégia que podemos ter como plano B, se o plano A falhar. Cabe depois aos jogadores demonstrar qualidade e crença na equipa técnica", realçou o treinador.

João Pereira expressou que o Casa Pia quer provar ser forte dentro de portas, com plena confiança em mais golos de Cauê dos Santos esta época e muito tranquilo com as opções para as alas, para poderem aproveitar debilidades do Estoril Praia.

"O Estoril Praia tem jogadores muito fortes, um processo ofensivo bem trabalhado e uma forma de estar defensiva muito vincada, sendo uma equipa pressionante. Estamos focados em aproveitar as suas debilidades, a nível coletivo e individual. Acredito que estaremos focados do início ao fim do jogo. Não podemos entrar nos jogos a perder, se queremos ser uma equipa ganhadora e consistente", expressou.

O Casa Pia, oitavo colocado, com 41 pontos, recebe o Estoril Praia, nono, com 39, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior, para a 31.ª ronda da I Liga de futebol, com a arbitragem de Gonçalo Neves, da associação de Coimbra.

