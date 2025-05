O técnico dos 'gansos' mostrou-se determinado em reagir à derrota sofrida em casa na ronda anterior, perante o Estoril Praia (3-1), lembrando que a equipa deve melhorar o seu "rendimento atual", visto que não venceu nas últimas quatro partidas.

"Não vamos fazer uma viagem a Arouca só para aquecer e não vamos lá para visitar Arouca. Vamos para lutar pelos três pontos e para ganhar porque, senão, mais vale ficarmos aqui em Pina Manique a desfrutar com as nossas famílias", afirmou, na antevisão ao encontro marcado para domingo, às 15:30.

João Pereira anunciou ainda "novidades" no onze titular a apresentar frente ao Arouca.

"Existirão surpresas, não vou falar agora delas, senão deixam de o ser. O que posso dizer é que haverá surpresas, seja pelas características dos jogadores ou na forma como queremos, eventualmente, atacar determinados espaços que o adversário possa libertar", explicou.

O técnico dos lisboetas assinalou, ainda que o Casa Pia tem "objetivos delineados", como bater o seu recorde de pontos -- à distância de um empate -- e atingir a melhor classificação possível, podendo garantir pelo menos o nono lugar caso vença no reduto arouquense.

Ainda assim, João Pereira assumiu que já estar a preparar a próxima temporada.

"Vamos experimentar algo diferente, porque já estamos a preparar a próxima época e esta equipa tem de crescer também na qualidade que pode dar ao jogo", explicou, esperando promover essa evolução nesta partida e nas duas que restarão disputar-se até ao final do campeonato.

O futuro do Casa Pia mereceu a atenção de João Pereira, que reconheceu estar em consonância com a administração do clube para o planeamento da época 2025/26, até porque, vincou, se sente muito a gosto em Pina Manique.

"Temos uma família aqui dentro, fazemo-nos sentir bem, sentimo-nos todos úteis dentro do clube e, quando assim é, fazemos parte de uma família. Sentimo-nos bem e que estamos em casa e podemos trabalhar, acima de qualquer coisa, com consistência", referiu, satisfeito.

O Casa Pia, nono classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 41 pontos, visita o Arouca, 12.º, com 33, em partida agendada para domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

