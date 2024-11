"É um orgulho, um privilégio e uma honra. Quero agradecer pela confiança depositada em mim para liderar este projeto, nesta nova etapa. O Ruben Amorim deixa um legado que não é só de vitórias, conquistas e recordes, mas também a união que foi capaz de criar no seio da família sportinguista. Esta posição traz-me grandes responsabilidades, mas vem de mãos dadas com uma grande ambição e motivação de continuar a fazer do Sporting um clube vencedor", salientou o treinador, durante a apresentação oficial.

No 'hall VIP' do Estádio José Alvalade, em Lisboa, João Pereira surgiu com o presidente Frederico Varandas e o diretor desportivo Hugo Viana, em frente à porta 10A, na qual Ruben Amorim, que vai rumar agora ao Manchester United, também foi apresentado.

"Se tivesse dúvidas e se viesse assumir este lugar a pensar que poderia correr mal, não estaria aqui. Não me passa pela cabeça que pode correr mal. Até ao final desta época, ainda faltam muitos jogos e vamos passar por muitas dificuldades, mas teremos de ser positivos e pensar que as coisas vão correr bem", apontou o ex-futebolista, de 40 anos.

João Pereira terminou a carreira de jogador em 2020/21, quando se sagrou campeão pelos 'leões', tendo iniciado de imediato a carreira de treinador, primeiro nos sub-23 e, na atual época, na equipa B, que alinha na Liga 3, fazendo a transição para o conjunto principal com Tiago Teixeira, José Caldeira, António Pina, Hugo Tecelão, Tiago Ferreira e o ex-futebolista e capitão do Sporting Luís Neto na equipa técnica, sendo seu pedido.

"A mim pediram-me para ser eu próprio. O maior erro seria eu querer imitar alguém. É uma liderança de cinco anos e as coisas têm de ser passo a passo, com calma. Eu tenho consciência disso", frisou, acrescentando: "O Ruben Amorim desenvolveu uma grande relação com os jogadores e, nesta fase, a minha relação não será igual, mas vai evoluir e cimentar-se. Se continuarmos a ganhar, a confiança que tinham nele terão em mim".

João Pereira sublinhou alguma mágoa pelos poucos títulos que conquistou ao serviço do Sporting durante as três passagens como futebolista (uma Supertaça e uma I Liga), querendo agora corresponder com mais troféus, numa ascensão como treinador que foi repentina e inesperada, embora tenha reforçado que se prepara há muito tempo.

"Era um processo que estava a ser preparado há muito tempo. Eu estou preparado e a preparação não foi feita só nesta última semana, tem sido feita nos últimos anos. Fiz o trabalho de casa e, por isso, tenho confiança no que podemos trazer ao clube", atirou.

João Pereira assinou contrato até 2027 e tem uma cláusula de rescisão "alta", segundo revelou o presidente do clube, Frederico Varandas, embora sem especificar esse valor.

DYRP // PFO

Lusa/Fim