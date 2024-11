"Acredito que será um jogo encaixado, com uma abordagem parecida, mas nuances e objetivos diferentes. Queremos rapidamente voltar a ganhar fora. Não conseguimos a vitória nos últimos dois jogos e é um objetivo que temos para este jogo. Os jogadores têm de estar altamente motivados e abordar com muito cinismo e pragmatismo, com o intuito de ganhar esta partida", salientou, em conferência de imprensa de antevisão.

Os vila-condenses não perdem no seu reduto há mais de um ano (desde 29 de outubro de 2023), um registo que João Pereira quer que sirva como uma oportunidade para os 'gansos', diante de uma equipa técnica com a qual tem "um carinho especial" e é uma referência, uma vez que lhe abriu as portas para realizar um estágio, por uma semana.

"É certo que não perdem em casa há um ano, mas estou certo de que nós, da maneira como vamos abordar o jogo e o preparámos durante a semana, estaremos mais perto de ganhar. Vamos para ganhar o jogo e conquistar três pontos. Tenho total confiança nos meus jogadores, vimos de uma série de duas vitórias com a baliza a zeros, embora com algum sofrimento, mas isso revela o espírito deste grupo", expressou o treinador.

Além do cinismo e pragmatismo, João Pereira também apontou a necessidade de existir rigor e disciplina, para cumprir o plano delineado para o duelo, e de maneira a prosseguir o bom momento, com apenas uma derrota nos últimos seis jogos da I Liga.

"A equipa está bem, a trabalhar bem, os jogadores têm tido um grande empenho, mas ainda temos muito para melhorar e isso dá-nos alento para o futuro. Temos jogadores oriundos de países e idiomas diferentes e precisamos de tempo para o grupo crescer nas relações humanas e na especificidade do jogo. Precisamos de consistência. Temos entrado a vencer nos últimos jogos e queremos manter esse registo", frisou o técnico.

João Pereira realçou ainda as "boas dores de cabeça" que o plantel lhe dá na tomada de decisão sobre quem joga, revelando que irá haver alterações no 'onze' e que Nuno Moreira está apto, comentando também a renovação do guarda-redes Ricardo Batista.

"O Ricardo é uma pessoa que tem o seu carisma e uma personalidade muito especial. Continua a ser um jogador muito importante. É nosso capitão, tem a responsabilidade e cumpre muito bem esse papel, e estamos muito confortáveis com o seu rendimento. É uma pessoa muito engraçada, transmite bom espírito de grupo e traz os princípios e valores do Casa Pia. Sabe as dores e o sofrimento para que o Casa Pia construísse o seu caminho e não há melhor do que ele para transmitir isso ao longo do tempo", elogiou.

O Casa Pia, nono colocado, com 11 pontos, visita o Rio Ave, 13.º, com oito, no sábado, a partir das 15:30, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, em encontro da 10.ª ronda da I Liga, que terá a arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

