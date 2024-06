No Signal Iduna Park, em Dortmund, o médio João Palhinha, que não tinha saído do banco na estreia, frente à República Checa, que Portugal venceu por 2-1, entra num 'onze' que deverá mudar de '3-5-2' para '4-3-3'.

Na baliza vai voltar a estar Diogo Costa, com as laterais ocupadas por João Cancelo e Nuno Mendes, que no primeiro encontro atuou como central à esquerda, num esquema com três centrais.

No eixo defensivo vão estar Rúben Dias e Pepe, com João Palhinha a ser o escolhido para jogar à frente dos centrais, num meio-campo ainda com Vitinha, eleito o melhor em campo no jogo de estreia, e Bruno Fernandes.

Na frente, deverão ficar Bernardo Silva, Rafael Leão e o 'capitão' Cristiano Ronaldo.

Do lado da Turquia, destaque para a titularidade do médio Orkun Kokçu, que alinha no Benfica, enquanto a jovem estrela Arda Guler, do Real Madrid, vai ficar no banco de suplentes, uma vez que está a contas com problemas físicos.

O Turquia-Portugal está agendado para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Signal Iduna Park, e terá arbitragem do alemão Felix Zwayer.

Já hoje, em Hamburgo, a Geórgia empatou 1-1 frente à República Checa, resultado que permite a Portugal garantir já hoje não só o apuramento com o primeiro lugar do agrupamento.

Portugal fecha o Grupo F em 26 de junho, em Gelsenkirchen, frente à Geórgia.

*** Por António João Oliveira e Luís Garoupa, enviados da agência Lusa ***

AJO/LG // PFO

Lusa/Fim