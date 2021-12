"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o técnico João Henriques para a rescisão do contrato que o ligava à nossa sociedade desportiva. O Moreirense agradece todo o profissionalismo a João Henriques, bem como à sua equipa técnica, desejando-lhes os maiores sucessos desportivos e pessoais", lê-se em comunicado publicado pelos minhotos nas redes sociais.

João Henriques rendeu Vasco Seabra em 05 de junho, após o final da época passada, e somou uma vitória (2-1 na receção ao Arouca, à sétima jornada), seis empates e cinco derrotas no campeonato, deixando o Moreirense no lugar de acesso ao 'play-off' de permanência, com nove pontos, apenas um acima da zona de despromoção direta.

Os 'cónegos' foram ainda eliminados da primeira fase da Taça da Liga, ao perderem na visita ao estádio do Penafiel (2-1), da II Liga, mas vão discutir em Mafra o acesso aos 'quartos' da Taça de Portugal, após já terem afastado o Oriental Dragon, da Liga 3 (3-2, após prolongamento) e o primodivisionário e rival concelhio Vitória de Guimarães (3-2).

João Henriques, de 49 anos, orientou os vitorianos em 2020/21, entre a quarta e a 25.ª jornadas, e cumpria a quarta passagem na I Liga, sendo acompanhado na saída pelos adjuntos Luís Morgado e Mauro Moderno, o técnico de guarda-redes Hélder Narciso e o preparador físico Alberto Carvalho, face à permanência do adjunto Leandro Mendes.

Na terça-feira, Lito Vidigal, que está inativo há praticamente um ano e ainda não foi oficializado pela SAD liderada por Vítor Magalhães, orientou o primeiro treino do Moreirense, que viu hoje a deslocação ao estádio do Tondela, em jogo da 13.ª jornada, adiada de sábado para 03 de janeiro de 2022, devido ao surto de covid-19 nos 'beirões'.

Antes de suceder a Tiago Mendes e ser rendido por Bino Maçães em Guimarães, João Henriques protagonizou dois dos três melhores desempenhos do Santa Clara na I Liga, em 2018/19 e 2019/20, e assistiu à descida do Paços de Ferreira à II Liga, em 2017/18.

Natural de Tomar, tornou-se treinador principal em 2004/05 pelo Atlético Riachense, da então III Divisão, e acumulou passagens por Torres Novas, União de Almeirim e nas camadas jovens dos sauditas do Al-Ahli e do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

O regresso ao futebol português deu-se ao comando do Fátima entre 2015 e 2017, vencendo a I Divisão distrital de Santarém e assegurando a consequente subida ao Campeonato de Portugal, antes de uma breve passagem pelo Leixões, da II Liga.

O Moreirense vai efetuar mudanças no comando técnico pela terceira época consecutiva, entre seis treinadores utilizados, sendo que Ivo Vieira, atual timoneiro do Famalicão, foi o último a disputar um campeonato inteiro, em 2018/19, aquando do histórico sexto lugar.

