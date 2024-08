O piloto luso, navegado por Filipe Palmeiro, concluiu os quatro setores seletivos com o tempo de 3:44.12,1 horas, batendo o polaco Michal Maluszynski (Mini), segundo, a 2.53,8 minutos, com o belga Ghislain de Mevius (GRally) em terceiro, a quase 13 minutos.

"Esta foi uma prova excelente para nós. Tínhamos estado aqui há dois anos e aproveitámos esse conhecimento para ser rápidos. O carro esteve a grande nível, tal com o Filipe e toda a equipa X-Raid. Conseguimos triunfar, vencendo todas as especiais e o prólogo, o que nos permite estar muito bem posicionados na classificação geral da Taça do Mundo", frisou o piloto português.

Com estes resultados, João Ferreira lidera a Taça da Europa de Bajas e ascendeu ao segundo lugar da Taça do Mundo, quando estão cumpridas quatro das oito rondas previstas.

A próxima prova é a Baja de Portalegre, no final de outubro.

