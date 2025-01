A 1.34 minutos do vencedor da tirada, na abertura da segunda semana da corrida na Arábia Saudita, João Ferreira e Filipe Palmeiro reentraram no 'top 10', para o nono lugar, após um dia com problemas na quinta etapa.

"Fizemos uma etapa com ritmo muito bom, aproveitando bem a posição de partida mais atrás. Fomos consistentes e apenas batidos pelo nosso companheiro de equipa, que foi segundo classificado no Dakar2024. (...) Amanhã [domingo] é muito possível que, arrancando do segundo lugar, tenhamos alguma dificuldade em impor o nosso ritmo, mas o Dakar é isto mesmo", declarou, citado pela sua assessoria de imprensa.

A geral nesta categoria continua encimada pelo sul-africano Henk Lategan (Toyota), com Gonçalo Guerreiro seguindo em 16.º lugar nesta tabela, conservando ainda o segundo lugar entre a classe Challenger, para veículos ligeiros, atrás apenas do argentino Nicolás Cavigliasso.

Nesta categoria, Luís Portela de Morais é sexto, com Rui Carneiro em 31.º lugar.

Entre as motos, Ross Branch (Hero) teve de ser resgatado de helicóptero, após uma queda ao quilómetro 48, depois de ser vice-campeão em 2024, com o norte-americano Ricky Brabec (Honda) no topo da tirada e o australiano Daniel Sanders (KTM) na frente da geral.

Aqui, Rui Gonçalves (Sherco) continuou entre os melhores, com o 16.º posto na tirada, ocupando o 13.º posto na geral, em que Bruno Santos (Husqvarna) é 52.º.

O 'salto' de Gonçalves, de 19.º para 13.º, coloca-o agora a 2:12.52 horas do líder, a pouco menos de uma hora do top 10.

Nos SSV, Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira (Old Friends) caíram para o quarto posto, com João Monteiro (South Racing) a fechar o 'top 10', recuperando duas posições em relação à quinta etapa.

No domingo, o pelotão cobre uma distância de 709 quilómetros na sétima etapa, em Al Duwadimi.

