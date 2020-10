No Pavilhão Desportivo do Colégio da Imaculada Conceição, os dois judocas repetiram as medalhas de 2019, enquanto Tiago Rodrigues, que no último ano se sagrou campeão nos -90 kg, voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, mas nos -100 kg.

A vertente masculina, que não contou com o campeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg), teve cinco categorias, num total de 49 judocas em combate, e viu ainda João Martinho e Anri Egutidze conquistaram os títulos de -81 kg e -90 kg, respetivamente.

Em femininos, Alice Pereira (-63 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg) e as olímpicas Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) sagraram-se campeãs nas respetivas categorias, numa variante menos participada, com 17 judocas em ação.

O Nacional é a segunda competição oficial para os judocas após a paragem devido à pandemia da covid-19, depois da realização há duas semanas da Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi, e prossegue no domingo, com a disputa das categorias mais leves.

Em competição estarão as categorias de -60 kg e -66 kg em masculinos, e -48 kg, -52 kg, -57 kg em femininos, num dia em que decorrerá também, em simultâneo, o campeonato nacional paralímpico.

RPM // VR

Lusa/Fim