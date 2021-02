Numa curta nota divulgada no sítio oficial na Internet, o clube refere que João Félix acusou positivo ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, num teste PCR, e acrescenta que o jogador está em casa em isolamento, "cumprindo estritamente as recomendações das autoridades sanitárias e o protocolo da Liga".

O avançado, de 21 anos, participou em 25 jogos do Atlético de Madrid na época 2020/21, tendo marcado nove golos, seis dos quais no campeonato, que o Atlético de Madrid comanda de forma destacada, com 10 pontos de vantagem sobre os rivais FC Barcelona e Real Madrid, e menos um jogo realizado.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP, e Espanha é um dos países mais atingidos.

