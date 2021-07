O tenista de Oliveira de Azeméis, que figura no 240.º lugar no 'ranking' ATP, não conseguiu surpreender o adversário, número 205 na hierarquia mundial, e cedeu o triunfo em duas partidas, pelos parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 21 minutos.

Depois de ter sofrido três quebras de serviço no parcial inaugural e só ter devolvido uma, Domingues, de 27 anos, voltou a sofrer dois 'breaks' no segundo 'set' e acabou por entregar a qualificação para a fase seguinte do torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour a Collarini.

O argentino, de 29 anos, vai agora defrontar na segunda ronda o jogador da casa Flávio Cobolli, que bateu o brasileiro Pedro Sakamoto em três 'sets', por 3-6, 6-4 e 6-3.

SRYS // JP

Lusa/Fim