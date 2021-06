O jogador de Oliveira de Azeméis, número 242 do 'ranking' ATP, não conseguiu contrariar o favoritismo do adversário, 159.º colocado na hierarquia mundial, e acabou por perder em dois 'sets', pelos parciais de 6-1 e 6-2, em 52 minutos.

Depois da derrota de Domingues, de 27 anos, a representação nacional no 'qualifying' de Wimbledon fica a cargo apenas de Frederico Silva, que vai defrontar ainda hoje o russo Evgeny Donskoy no encontro de acesso à segunda ronda no All England Club.

SRYS // AJO

Lusa/Fim