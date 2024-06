O corredor natural das Caldas da Rainha partiu para o 'crono' com 31 segundos de atraso para o britânico, sendo o mais rápido nos 15,7 quilómetros do exercício contra o relógio entre Aigle e Villars-sur-Ollon, em 33.23 minutos, menos oito segundos do que Yates.

Depois do triunfo na sexta etapa, na sexta-feira, e da chegada a par com Yates, mas em segundo, no sábado, na sétima, João Almeida terminou a corrida helvética a 22 segundos do companheiro de equipa.

Yates sucede no historial da prova ao dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), terceiro hoje no contrarrelógio, a 21 segundos do português, e na classificação final, a 3.02 minutos do vencedor.

João Almeida igualou o registo alcançado em 1984 por Acácio da Silva, que foi terceiro em 1988, numa corrida vencida em três edições seguidas, entre 2012 e 2014, por Rui Costa.

