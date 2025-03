A olímpica lusa, 52.º do ranking mundial, cedeu frente a Hashimoto, 31.ª da mesma hierarquia, pelos parciais de 11-0, 11-3 e 11-6.

Na ronda anterior, Jieni Shao tinha superado a eslovaca Barbora Balazova, 131.ª, ao impor-se por 3-1.

A próxima participação internacional de atletas portugueses vai ser protagonizada pelo olímpico Tiago Apolónia, com entrada direta no quatro principal do WTT Feeder Otocec II, na Eslovénia, a partir de terça-feira.

